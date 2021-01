Zo gaat de GGD vaccineren in de IJsselhallen: ‘Twaalf prikken per uur per priklijn’

Terwijl de discussie landelijk nog in alle hevigheid woedt (tóch eerder beginnen met vaccineren, en hoe gaan we het ziekenhuispersoneel inpassen?) zijn de GGD’en hun priklocaties aan het inrichten. Zoals in de IJsselhallen in Zwolle. ,,We hebben te maken met zeer beperkte hoeveelheden vaccins. We beginnen met maximaal 266 mensen per dag. Het is echt de verdeling van de schaarste", zegt manager Margreet Algera van GGD IJsselland.