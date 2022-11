Zo'n 60 schaatsliefhebbers hebben een paar uurtjes op eerste ijs Winterswijkse wonderbaan

Eerste officiële vorst van het najaar, na weekend weer warmer en grijs: ‘Echt herfst’

De eerste officiële vorst van het najaar is vandaag gemeten. In De Bilt werd het even na 10:00 uur -0,1 graden. Dat is later dan gebruikelijk: gemiddeld komt de temperatuur op het meetstation op 3 november voor het eerst onder nul. Zondag is er lokaal een kleine kans op enkele vlokken sneeuw, daarna is het winterse weer voorbij.

19 november