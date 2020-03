Zo overleef je de coronaweken zonder feestjes: ‘Geniet van het missen van dingen’

Therapeut Evelyn Prinsen houdt zich al langer bezig met de behandeling van jongeren die kampen met FOMO, de Fear Of Missing Out. Ze legt nog even uit wat het betekent. ,,Door sociale media kun je altijd en overal zien waar mensen mee bezig zijn. Je ziet iedereen elke dag carrière maken, de wereld rondreizen en pronken met aankopen. The sky is the limit tegenwoordig. Dat zorgt er bij velen voor dat de druk om nóg beter te presteren hoger wordt. Sommige gaan daar aan onderdoor.”