Zó overleven Fikkie en Pluisje het vuurwerkgeweld

Menig huisdierenbezitter herkent het probleem: een gestreste hond, konijn of kat tijdens oud en nieuw. Veel baasjes zijn uren bezig om hun viervoeter te kalmeren. De dierenbescherming geeft tips.

Zo'n 75% van de katten en 65% van de honden reageert angstig op vuurwerkgeweld tijdens de jaarwisseling. Dat blijkt uit onderzoek van de Dierenbescherming. Van de konijnen is bijna de helft totaal in paniek door de knallen.

Elke jaarwisseling raken honderden honden en katten door knallend vuurwerk vermist. Amivedi, een Nederlandse stichting die zich inzet voor vermiste dieren, ontvangt gemiddeld 950 meldingen op 31 december en 1 januari.

Niet gek dus, dat veel huisdiereneigenaren tijdens de jaarwisseling zelfs het land uitvluchten. Populair zijn vuurwerkvrije vakantieparken en bijvoorbeeld de Ardennen, waar viervoeters geen last hebben van knallen en lichtflitsen.

Hondenvakantie

Dogs Included, een bedrijf dat bemiddelt in vakanties voor hondeneigenaren, wordt overspoeld met aanvragen voor oud en nieuw. Vooral vakantieparken zijn in trek. Wie zijn hond of kat op de valreep naar een dierenhotel wil brengen heeft meestal pech. De meeste dierenhotels zijn al sinds de zomer volgeboekt voor deze tijd.

Geen hondenhotel gereserveerd? Niet getreurd, volgens de Dierenbescherming kan het ook thuis goed gaan. ,,Honden kunnen het beste al voor 22.00 uur aangelijnd uit worden gelaten’’, adviseert Nagtegaal. Kattenbezitters raadt hij aan om de beesten thuis te houden, omdat veel van hen weglopen tijdens oud en nieuw. ,,En’’, zegt hij. ,,Spreid het avondeten van je huisdier uit over een langere tijd. Als de dieren hongerig zijn, hebben ze minder aandacht voor de knallen.’’

Je hoeft je huisdier niet overdreven te aaien, maar volkomen negeren is nooit goed, zegt Nagtegaal. ,,Je kunt beter het vuurwerk negeren, dat werkt het beste. Als het dier een veilig plekje opzoekt moet je hem dat laten doen. Zoekt hij troost, geef hem dan aandacht.’’

De Dierenbescherming is geen voorstander van kalmeringsmiddelen. ,,Dieren horen de knallen en zien de flitsen nog steeds. Je huisdier ligt half verlamd en krijgt alle prikkels binnen, maar kan er niet op reageren.’’

Andere tips

Laat je dier liefst zelf een plekje in huis opzoeken waar het zich prettig voelt;

Sluit de gordijnen, laat het licht aan en zet radio of tv aan. De prikkels van buiten vallen dan iets minder op;

Doe uitdagende spelletjes met je huisdier om hem af te leiden. Reageer niet overdreven. De hond of kat krijgt daardoor bevestigd dat er iets mis is en dat zijn angst terecht is. Gedraag je zo normaal en kalm mogelijk. Dat betekent niet dat je je huisdier moet negeren, behandel hem zoals je dat normaal ook doet

Voor vogels geldt: zet de kooi op een rustige plek, bijvoorbeeld in de kelderkast. Het kan ook helpen om een deken over de kooi te draperen.

Meldpunt vermissing

Ben je rond de jaarwisseling je viervoeter kwijtgeraakt? Meldt dat kosteloos (telefonisch of online) bij een van de meer dan honderd meldpunten in Nederland. Alle meldingen worden geplaatst op de website amivedi.nl. Melders krijgen advies over te nemen stappen. Bovendien kunnen mensen op de site zien welke dieren vermist worden.