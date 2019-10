Zo raakte De Mos verstrikt in het web van Haagse vrije jongens

Richard de Mos heeft geen stem meer over. Het is een kort nachtje slaap geweest als hij 22 maart 2018 de voordeur van zijn rijtjeshuis in Den Haag opendoet: ,,Goedemorgen!” Apetrots is De Mos over de verkiezingswinst een dag eerder, de euforie is groot: ,,Het is een fijn gevoel dat een flink deel van de stad vertrouwen in je heeft.” De Mos opent een fles champagne, meegenomen door de verslaggevers van deze krant. Dan grappend: ,,Je weet hoe het werkt bij Groep de Mos: we nemen graag cadeautjes aan.” Bulderend gelach in de huiskamer.