Zo verdien je geld en gratis spullen aan je huisdier

Volgens Paolo Martorino, CEO van influencer marketing bureau Join, doen huisdieren het altijd goed op social media. ,,We zien dat hun bereik veel hoger scoort dan gemiddeld.” Er is geen onderzoek naar gedaan, maar bij Join lopen wel veel campagnes met huisdieren. ,,Het is een kleine niche,” zegt Martorino. ,,Maar wel eentje met een hele trouwe aanhang.”



Om als dier influencer te worden, moet ‘ie vooral aanwezig zijn, zegt Martorino. ,,En er moet iemand achter zitten die het regisseert, de eigenaar of iemand anders natuurlijk. Zoals dat geldt voor elke vorm van influence marketing.”



Bij Bodhi the Golden Retriever was dat baasje Marjolein die haar hond opgaf bij zogenaamde modelsearchers, een soort talentscout voor huisdieren. Ze stuurde foto's in en wachtte geduldig of Bodhi eruit werd gepikt. ,,Als dat gebeurt, krijg je spulletjes of codes voor korting opgestuurd,” legt ze uit. ,,Als één code vijf keer wordt gebruikt, krijg ik vaak weer iets gratis toegestuurd.”