Zo vliegen Willem-Alexander, Máxima en de ministers

De Boeing 737 staat nu nog op vliegbasis Woensdrecht, waar hij de afgelopen twee jaar is ingericht. Waarschijnlijk maken de Oranjes en/of bewindspersonen volgende maand de eerste vlucht met de PH-GOV, zoals het toestel geregistreerd is.



Wat opvalt: qua rustig kleurgebruik doet het interieur erg denken aan de inrichting van de werkkamer van koning Willem-Alexander, die woensdag ook al werd getoond aan de media. In het vliegtuig is geen enkele speaker te zien - in samenwerking met de TU Twente is een systeem ontworpen dat de geluidstrillingen doorgeeft via panelen, per cabine.



Volgens projectleider Ruud van Brandwijk is het toestel compleet anders geworden dan zijn voorganger. ,,Tijdens het vliegen kun je online werken. Er zit een audio/video on demand-systeem in, dus ze kunnen allerlei films of muziek selecteren”. Het geluidsniveau in de cabine is een stuk lager geworden. “Een van de eisen was om hem fluisterstil te maken”, aldus Van Brandwijk.