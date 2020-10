Zo voorkom je beslagen brilglazen als je een mondkapje draagt

De artsen beschreven jaren geleden in Annals of the Royal College of Surgeons of England al een eenvoudige oplossing om beslagen brilglazen te voorkomen wanneer je een mondneusmasker draagt, ontdekte tijdschrift Margriet deze week. Onderzoek dat vooral uitkomst moest bieden voor medisch personeel in de operatiekamer, maar net zo handig is nu het advies er ligt om een mondkapje te dragen als je boodschappen doet of je paspoort verlengt op het gemeentehuis.