Zo zag Amber Alert tien jaar terug het levenslicht

Frank Hoen is een student als de harde realiteit voor het eerst zijn wereld binnendringt. Tanja Groen, het meisje dat zou beginnen aan de opleiding gezondheidswetenschappen, verdwijnt in 1993 na een ontgroeningsfeestje in Maastricht. Hoen kent de weg waarop ze voor het laatst fietste, net als het studentenhuis waar Tanja woonde. ,,Ik studeerde in dezelfde stad. Ineens werd mijn veilige bubbel doorbroken. Het was heel onwerkelijk.’’