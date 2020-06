Zo zagen de magische lichtende nachtwolken van vannacht eruit

8 arrestaties Demonstran­ten ‘stop de lockdown’ houden sitdown op Malieveld: ‘Ga zitten en laat zien dat jullie niet agressief zijn’

12:27 In de buurt van het Malieveld in Den Haag zijn vanochtend acht personen aangehouden die van plan waren te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Volgens de politie weigerden ze het terrein te verlaten en zijn ze in opdracht van burgemeester Johan Remkes aangehouden. De verdachten waren volgens een politiewoordvoerder duidelijk herkenbaar als demonstranten. Zo hadden ze flyers, spandoeken en megafoons bij zich. Eén van de demonstranten had een groot zwaard bij zich en is aangehouden voor het overtreden van de wet wapens en munitie.