Zo ziet de opvolger van het Spookslot in de Efteling eruit: ‘Thrillride die nog nergens is gebouwd’

Einde van de katholieke kerk? ‘Als jonge gezinnen afhaken zal de kerk snel uitsterven’

Minder dan 100.000 Nederlandse katholieken bezoeken in het weekend nog de heilige mis, schrijven de bisschoppen in een nieuw rapport. Op bezoek bij de Sint Laurentiuskerk in Voorschoten, waar het met de opkomst nog relatief meevalt.

9:25