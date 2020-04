Zo ziet Nederland eruit in 2022, volgens zeven deskundigen

Opgewonden vogelaars: Johnny spot zeldzame havikarend in Zeeland

16:38 Vogelaar Johnny du Burck uit Oostburg wist even niet wat hij zag. Tijdens veldwerk bij Sint-Kruis, in het onderste puntje van Zeeland, spotte hij een havikarend; een roofvogel die in Nederland slechts drie keer eerder is waargenomen.