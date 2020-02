Zoek mee naar de onvergetelijke liefde van Dick

Op 11 september 1994 checkt Dick, dan 33 jaar, na een week vakantie in op het vliegveld van Mallorca. Hij is alleen. Bij de gate wil hij nog iets uit zijn rugzak pakken. Hij gaat door zijn hurken, graait in zijn tas en komt dan langzaam weer omhoog. En dan gebeurt het. Voor hij er erg in heeft, kijkt hij in de ogen van een voor hem dan nog wildvreemde jongen. Donker haar, bruine ogen. Het is meteen raak.



,,Ik kijk hem aan en 'doink!', zo'n gevoel van liefde op het eerste gezicht. Een soort verlangen, een gevoel van ziel tot ziel.'' De jongen van begin twintig kijkt ook naar Dick, lang en indringend. ,,Ik voelde me gevangen in zijn blik.'' Daar blijft het dan bij. De twee gaan ieder apart door de gate en nemen plaats in het Transaviavliegtuig, vlucht HV624 naar Schiphol. Dick zit op stoel op 1A, de mysterieuze jongen op 1F. Tijdens de reis spreken ze niet met elkaar, al denkt Dick wel de hele vlucht aan hem.



Na de landing op Schiphol lopen ze allebei de pier in, onderweg naar de bagagehal. ,,Ik liep iets voorop, tot hij zijn pas versnelt en naast me komt lopen. Hij vertelt dat hij Miquel heet, uit Pollença komt en in Amsterdam gaat studeren. Hij spreekt vloeiend Engels maar ik probeer stoer te doen door Spaans met hem te praten, waardoor ik de helft van wat hij zegt niet mee krijg.‘’



Samen gaan ze door de douane en samen wacht het tweetal op de koffers. ,,Ik ben verlegen en onzeker en weet niet wat ik moet doen. Koortsachtig zoek ik naar manieren om het gesprek gaande te houden.‘’



,,Hij vertelt dat hij zo wordt opgehaald door een vrouw die hem naar het huis gaat brengen waar hij samen met andere Spaanse studenten gaat wonen. We kletsen wat en dan scheiden onze wegen.'' De jongen vertrekt met de vrouw die hem inderdaad is komen afhalen, Dick gaat alleen naar huis. ,,Ik vraag niet naar zijn achternaam, wissel geen adressen met hem uit.''