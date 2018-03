Zoekactie naar de al 44 jaar vermiste vrienden Hans en Piet levert niks op

De afgelopen weken werd in nauw overleg met specialisten van het Team Onderwater Zoekingen van de Landelijke Eenheid een zoekactie voorbereid en een zoekgebied in de enorme plas bepaald. Er werd bij de zoektocht gebruik gemaakt van een speciale boot die beschikt over hoogwaardige sonarapparatuur. ,,Sonarapparatuur zendt geluidssignalen uit en ‘luistert’ vervolgens naar de weerkaatsing ervan. Zo scant deze apparatuur de bodem af. Op deze manier kunnen wij bijvoorbeeld personen of voorwerpen onder water detecteren”, vertelt een specialist van het team.



De politie zegt een heel goed beeld te hebben gekregen van de bodem van De Brink. Alles is vastgelegd en experts gaan de resultaten verder analyseren. Daarna wordt bekeken of er nog mogelijkheden zijn om verder onderzoek te doen. Of en op welke manier dat gaat gebeuren, is op dit moment niet duidelijk. De families van de vermiste vrienden zijn vandaag aan het eind van de middag op het politiebureau op de hoogte gebracht van de resultaten.