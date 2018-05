Zoekactie naar twee vermiste duikers in Grevelingenmeer

Ronald de Boer ziedend over Kluivert: Hij is net 19!

1:01 Ronald de Boer is woest op Justin Kluivert. De nog piepjonge aanvaller lijkt op weg naar AS Roma. ,,Hij kan wel zeggen dat hij een Ajax-hart heeft, maar als hij een mooie transfer kan maken, is hij zo weg en steekt hij het geld in zijn eigen zak. Hij is verdomme net 19 jaar!''