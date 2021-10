Zoekactie naar vermiste Karlijn (17) na tip dat meisje mogelijk in bosjes verstopt zit

vermist kind alertDe zoekactie naar het vermiste meisje Karlijn (17) uit Heveadorp (Gelderland) is gisteravond voortgezet in de buurt van Otterlo en Harskamp. Het meisje zou zich mogelijk in tuinen of bosjes ophouden. In Otterlo waren een kleine honderd mensen mee aan het zoeken. De actie heeft vooralsnog niets opgeleverd.

De politie was met hulp van het publiek en inwoners aan het zoeken in het buitengebied rondom de N801. Ook de politiehelikopter zocht mee.De politie kreeg eerder van de avond een tip dat Karlijn zich op zou houden in de bosjes of tuinen van woningen rondom Otterlo.

De politie kwam daarom ook met een Burgernetbericht naar buiten met de vraag of men alert kan zijn. Het gaat om het gebied tussen Wekerom en Otterlo. ‘De politie gaat verder met het zoeken. Het verzoek aan u allen is om ook te kijken naar uw schuurtjes en stallen waar zij zich mogelijk zou kunnen verbergen’, luidt de oproep aan de ontvangers van het bericht.

De politie riep omwonenden via Burgernet op: ,,Mocht je dit meisje zien, belt u dan met het alarmnummer 112.”

Volgens onze verslaggever waren diverse WhatsAppgroepen uit het dorp Otterlo in touw om weilanden, tuinen, schuren en stallen te onderzoeken. Tot dusver zonder resultaat.

Eerdere zoekacties

Het vermiste 17-jarige meisje heet Karlijn en komt uit Heveadorp. Ze is vanuit huis weggelopen en is voor het laatst gezien in Arnhem. De zoektocht naar haar gaat vandaag door, volgens de politie zijn er ‘grote zorgen over haar gezondheid’. Gistermiddag is een zogenoemde Vermist Kind-alert verstuurd, de opvolger van Amber Alert.

In de middag werd zowel op de grond als vanuit de lucht gezocht in de bossen tussen Heveadorp en Oosterbeek met inzet van burgers en zoekploegen. Het Veteranen Search Team trok met stokken door de bossen, velden en uiterwaarden van het gebied. De politie koos voor deze plek naar aanleiding van een tip.



Diverse speurhonden hielpen mee en de politiehelikopter werd wederom ingezet. Deze landde bij evenementenlocatie Westerbouwing, om vervolgens weer op te stijgen. Ook een drone moest helpen Karlijn te vinden.



De politie was aanvankelijk zeer spaarzaam met details maar gaandeweg is in overleg met haar familie steeds meer informatie vrijgegeven. Volgens de politie lijkt het erop dat er geen anderen betrokken zijn bij haar vermissing.



Beste vriendin maakt zich zorgen

Haar beste vriendin Alida (16) maakt zich veel zorgen. ,,Ik mis haar. Ik ben als sinds maandag op zoek naar haar. Ik probeer te bedenken waar ze zou kunnen zijn. We zouden gisteren (dinsdag, red.) samen mijn verjaardag vieren. Ik hoop dat ze snel terugkomt. Ze kan in ieder geval altijd bij ons terecht.’’

Signalement: mogelijk witte deken bij zich De politie verspreidde dinsdag een foto van het vermiste meisje. Een naam of woonplaats is niet vrijgegeven. Ze is tenger van postuur, heeft bruin halflang krullend haar en draagt een zwarte Adidas-broek met drie witte strepen, Adidas-gympen en een beige trui met capuchon met bruine letters. Ook heeft ze vermoedelijk een witte deken bij zich. Quote We zouden gisteren samen mijn verjaardag vieren Alida (16), Beste vriendin van Karlijn

Volledig scherm In Otterlo wordt de zoektocht naar de vermiste Karlijn voortgezet. © Persbureau Heitink

Volledig scherm Inwoners van Otterlo helpen zoeken naar het vermiste meisje in een weiland aan de rand van het dorp. © Roland Heitink

Volledig scherm De politiehelikopter vertrekt vanaf een grasveld nabij evenementenlocatie Westerbouwing in Oosterbeek. De heli wordt ingezet bij de zoektocht naar het vermiste 17-jarige meisje, ze heet Karlijn. © Gert Budding/Politie Renkum