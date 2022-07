Zoekactie naar vermiste man in haven van Brabantse Willemstad, duikers en helikopter ingezet

‘Half Willemstad heeft het gemerkt’

Jilles Stalman uit Willemstad kreeg in de nachtelijke uren het een en ander mee van de zoekactie. ,,Ik heb vannacht een helikopter over het water zien gaan met een zoektocht. De helikopter cirkelde een paar rondjes, het duurde best een tijdje.” Stalman woont aan de oude haven en heeft zeker een half uur uit het raam staan kijken. ,,Ik denk dat half Willemstad het gemerkt heeft. Het was best een kabaal.”

Een Duitse toeriste werd 's nachts ook wakker van het geluid. ,,Het was midden in de nacht, om half vier. Mijn man zei toen dat het al een tijd bezig was. Wij vinden het niet oké om in dit soort gevallen opdringerig te zijn. Daarom hebben we maar afstand gehouden tot de agenten die we zagen. Toen ik daarna niet meer in slaap kwam, heb ik de politie toch maar even gevraagd of er gevaar dreigde. Of er bijvoorbeeld een schip in brand stond. Toen werd me verteld dat er iemand vermist was.”