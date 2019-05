Zoektocht naar springer van brug Maastricht

Onbe­schrijf­lijk verdriet na dood aanstaande moeder Kim (25): ‘Ze was zo benieuwd naar hun koppies’

9:08 Woorden schieten tekort. Zelden waren deze woorden zo toepasselijk als bij de 25-jarige Kim van der Hoef uit Nijmegen. Zwanger van een tweeling had Kim van der Hoef drie centimeter ontsluiting. Ze was op een veilige plek, leek het, in het Radboudumc in Nijmegen.