Zoektocht naar vermiste Remon (18) nog zonder resultaat

De jongen verdween donderdagnacht na een avondje stappen in Leeuwarden. De politie zoekt vooral in het water omdat hij mogelijk in een gracht is gevallen. ,,We hebben geen andere aanknopingspunten en dit is een van de mogelijke scenario's'', aldus een woordvoerster.



De recherche bekijkt momenteel ook nieuwe camerabeelden die tot aanwijzingen kunnen leiden, of waar Remon op kan staan. Morgen gaat de politie door met de zoektocht.