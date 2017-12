Zoektocht naar vermiste Remon Bruinsma (19) uit Leeuwarden hervat

Het is de eerste keer dat er in het recreatiepark wordt gezocht. ,,Het is de logische route van Leeuwarden naar zijn huis'', aldus de politie. Vrijwilligers van de Stichting Veteranen Search Team helpen vandaag mee om het gebied te doorzoeken.

Zoekacties met duikers, speurhonden en helikopters leverden tot op heden niets op. Eerder doorzocht de politie grachten in het centrum van Leeuwarden omdat hij daar voor het laatst op camerabeelden is gezien.

Kroeg

Remon Bruinsma verdween vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag na een stapavond in Leeuwarden. De jongen werd voor het laatst gezien rond twee uur 's nachts toen hij een kroeg aan de Leeuwarder Nieuwestad verliet. Hij zou bij een klasgenoot blijven slapen, maar kwam daar nooit aan. Zijn telefoon werd later bij een filiaal van de C&A in de buurt teruggevonden.

De politie gaat er tot nu toe van uit dat Bruinsma mogelijk in het water terecht is gekomen. ,,Dat is nog steeds het belangrijkste scenario. We hebben vooralsnog geen aanwijzingen dat er sprake is van een misdrijf of dat hij vrijwillig vertrokken is'', liet een woordvoerder van de politie weten. De politie heeft nog altijd geen verdere aanknopingspunten of informatie over waar Remon kan zijn.