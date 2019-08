Zoektocht op Markermeer naar verdwenen vrouw

Naakte man zwaait met mes, bedreigt voorbijgan­gers en slaat politie­agent: ‘Ik steek je neer’

22:52 In een AH-winkel in Waalwijk heeft zaterdag rond 20.45 uur een man met een mes gezwaaid. Ook bedreigde hij mensen en sloeg hij een agent. Even daarvoor stond hij met het steekwapen bij familie voor de deur. Er is niemand neergestoken.