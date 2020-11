Zoetermeerder (40) opgepakt voor beschieting ambassade Saoedi-Arabië in Den Haag

In de ramen van het pand zijn zo’n twintig kogelinslagen te zien, zowel op de begane grond als op de eerste verdieping. Er vielen geen gewonden, laat de politie weten. De schietpartij vond rond 05.30 uur plaats.

Op straat zijn tientallen hulzen aangetroffen. ,,Hoeveel precies, is nog niet duidelijk”, zegt een politiewoordvoerder. Op foto’s is te zien dat er behoorlijk wat sporen zijn gevonden. Of dit allemaal kogelhulzen zijn, is onbekend.

De politie startte direct met uitvoerig (sporen)onderzoek en formeerde een zogenoemd Team Grootschalige Opsporing (TGO). ,,Onderzoek leidde uiteindelijk naar de Zoetermeerse verdachte.”

De politie viel volgens calamiteitensite Regio15 rond het middaguur zijn woning binnen. De verdachte was op het moment van de inval niet thuis. Maar tijdens het buurtonderzoek, dat daarop volgde, werd de verdachte alsnog aangetroffen in een nabijgelegen woning. De man werd meteen door agenten en rechercheurs in kogelwerende vesten aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. ,,Hij zit vast en wordt gehoord.”

Volgens Regio15 is de bewoner van het pand, waar de verdachte werd aangetroffen, ook aangehouden en meegenomen. ,,Agenten namen ook een personenauto in beslag voor nader onderzoek.”

Een omwonende die de schoten hoorde vanochtend, geloofde eerst zijn oren niet. ,,Maar dan is het toch onmiskenbaar het geluid van schoten. Je denkt even: dat kan toch niet? Zou het geen vuurwerk zijn? Maar het is anders: de klank, de inslag. En het ritme ook, heel snel achter elkaar.”



Het is een naar idee dat dit kan gebeuren, vindt hij. ,,Zeker zo aan het begin van de dag, ik wandel weleens met mijn hondje op dat tijdstip. Het is overduidelijk een gerichte aanslag en wie zegt dat het niet nog eens gebeurt?”

Een deel van de Koninginnegracht was vanochtend afgezet voor onderzoek. Rond 10.00 uur werd de straat weer vrijgegeven.

Laffe aanval Saoedi-Arabië veroordeelt de beschieting van zijn ambassade in Den Haag. Het koninkrijk spreekt van een ‘laffe aanval’, volgens de nieuwskanalen Al Hadath en Akhbar. De ambassade roept Saoedi’s in Nederland op om extra waakzaam te zijn. Reactie burgemeester De beschieting van de ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag is ‘onacceptabel’, zegt de Haagse burgemeester Jan van Zanen. ,,Dat hoort niet thuis in onze internationale stad van vrede en recht”, aldus de burgemeester. Van Zanen laat weten dat hij contact heeft met de ambassade en dat hij zijn steun heeft uitgesproken. ,,De politie doet onderzoek en ik hoop dat zij de dader van dit zinloze geweld kunnen aanhouden.”

