Zolang Rutte regeert, verandert er niks aan het kinderpardon

Podcast Laura H.: ‘We vertrokken midden in de nacht’

6 december Slechts enkele uren nadat Laura uit het kalifaat was ontsnapt werd ze geïnterviewd. Voor de camera verklaarde ze nooit te hebben geweten dat ze naar Syrië zou gaan. Ze was ontvoerd door haar man. Maar het duurde niet lang voordat dit verhaal werd doorgeprikt. Dus wat was er echt gebeurd? Wat bezielde een 19-jarig meisje uit Zoetermeer om af te reizen naar een van de gevaarlijkste plekken ter wereld? In de tweede aflevering van de podcast ‘Laura H. - de podcast’ gaat ze in op die vragen.