Zomer 2018: zon, zee, kassa!

MBO-raad: niet klagen over te kort aan arbeids­krach­ten, maar beleid maken

3:00 Om te voorkomen dat we in economische voorspoed niet opeens met tienduizenden onvervulbare vacatures zitten, moet er in Nederland een langetermijnvisie voor de arbeidsmarkt komen. ,,Je kunt niet mensen bij een crisis in de coulissen zetten en ze er daarna weer uittrekken”, stelt Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad.