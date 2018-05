Zomers weer houdt nog even aan

video Schrijf­ster Renate Dorrestein (64) overleden

11:42 Schrijfster Renate Dorrestein is overleden. Haar uitgeverij Podium heeft dat bekendgemaakt. Ze leed aan slokdarmkanker en overleed vrijdagavond in het bijzijn van haar dierbaren in haar woning in Aerdenhout. Dorrestein is 64 jaar geworden.