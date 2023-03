Zomertijd? Mooi weer blijft uit, komend weekend natter en kouder

De weermodellen wijzen er niet op dat de zon de komende dagen veel ruimte krijgt. Boven ons land zal geregeld een dik wolkendek plaatsmaken voor zachter weer. Maar donderdag is er lokaal kans op felle buien, vooral in het binnenland. De meeste zon schijnt in het noordwesten.

Vooralsnog blijft ‘zomertastisch’ weer uit. ,,Zaterdag is de temperatuur nog redelijk”, vertelt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Wel kunnen behoorlijk wat buien plaatsvinden ,,Zondag krijgen we met koude lucht te maken. Overdag daalt de temperatuur dan zo erg dat het die nacht zal vriezen.” Dit weekeinde blijft het dus wisselvallig met buien die soms fel kunnen zijn met onweer en hagel.

Zonnig en terrasweer zit er dus niet in. De kans is groter dat we hagel en natte sneeuw gaan zien. Ook maandag en dinsdag zal het rond de 5 of 6 graden blijven. ,,Dat is te koud voor deze tijd van het jaar”, zegt Van Bernebeek. ,,Maar dat was het vorig jaar ook.”

Vanaf donderdag krijgen we trouwens ook te maken met een harde wind. Buien kunnen dan hard uitpakken met onweer en flinke windstoten. ,,Zaterdag kan dat zware windstoten tot 90 kilometer per uur opleveren. Heel veel ellende zal dat niet opleveren, maar het blijft een flinke wind.” Een lichtpuntje? Mogelijk gaat de temperatuur later in de week weer wat omhoog.

