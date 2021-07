Zomerweer maakt plaats voor buien en onweer, maar het blijft warm

Gezochte complotden­ker Micha Kat (58) opgepakt in Noord-Ier­land na bizarre beschuldi­gin­gen

13:51 De voortvluchtige complotdenker Micha Kat (58) is gisteravond in Noord-Ierland opgepakt op verzoek van de Nederlandse autoriteiten, bevestigt het Openbaar Ministerie in Den Haag tegen deze site. De omstreden vlogger hangt in Nederland een celstraf van minimaal zes maanden boven het hoofd. Onder meer het RIVM deed aangifte tegen de omstreden publicist, omdat hij al sinds het begin van de coronacrisis een hetze tegen directeur Jaap van Dissel voert. De rechter beslist op zaterdag 7 augustus of Kat wordt overgeleverd aan Nederland.