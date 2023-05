Zonder dat je het weet, zijn er overal in Nederland gebouwen die te maken hebben met de Koude Oorlog

Groep schopt onbekende jongen tegen hoofd en duwt hem op spoor

Een grote groep jongeren heeft vrijdagavond op station Bijlmer Arena in Amsterdam iemand geschopt en geslagen en op het spoor geduwd. Volgens de politie is de jongen of man op het perron onder meer tegen zijn hoofd geschopt. De politie spreekt van een heftig geweldsincident en weet nog niet wie het slachtoffer is.