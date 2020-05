Zonder harde actiescènes toch de thrillerprijs winnen: ‘Ik ben zelf ook geen vechtersbaas’

Biebau had nog zo geoefend op hoe je gracieus verliest. De 42-jarige Vlaming was al blij genomineerd te zijn. Wie verbazing op een gezicht wil zien, kan dan ook het beste de uitreiking van de Gouden Strop even terugkijken, die vanwege de coronacrisis digitaal verliep. En zie een schrijver die vooral nee-schuddend de handen voor de mond slaat en na een paar minuten besluit: ‘Dit voelt als carnaval, kerstmis en Pasen ineen'.

,,Het is nog steeds niet echt ingezonken, ik had mijn geld op het boek De Macht van K. gezet. Ik had mij daar al bij neergelegd", vertelt hij even later, als zijn telefoon inmiddels ontploft is van de vele felicitaties.

‘Geen knalharde thriller, maar subtiel puntje-van-je-stoel-werk’, zei de juryvoorzitter over je boek.

,,Ik denk dat die tekst op de cover van mijn nieuwste editie komt. Het klopt ook wel. Je kan je afvragen of het een echte thriller is, of gewoon een spannende roman. Ik ben ook niet zo goed in de harde actiescènes. Ik ben zelf ook geen vechtersbaas, ik zou niet weten waar armen en benen zitten tijdens een gevecht. Dan wordt het ook lastig daarover te schrijven.”



Volledig scherm Dominique Biebau. © BELGA

Russisch voor beginners is pas het derde boek van de nog jonge Vlaamse auteur Biebau (42), die naast schrijver ook leerkracht Nederlands is. Het boek gaat over de mislukte, wat sullige rijkeluiszoon Maarten die Russisch moet leren om zijn baan te behouden. Tijdens de lessen ontmoet hij een ander stel en van dat stel raakt de man vermist. Maarten belandt daarop in Rusland om de moord uit te zoeken. Het verhaal speelt zich af in korte hoofdstukken, waarin gesprongen wordt in tijd.

Je was de enige Vlaams genomineerde, en nu dus ook de winnaar. Betekent dat nog iets voor Vlaanderen?

,,Ik heb eerder gezegd dat er wel een soort glazen muur staat tussen Vlaanderen en Nederland wat betreft thrillers. Vlamingen zijn iets meer gezagsgetrouw, er wordt vaker geschreven over een moord en een man in een uniform die dat vervolgens oplost. De Nederlands thrillers bevatten over het algemeen meer psychologie. Gewone mensen die iets spannends meemaken. Overigens zag ik dat eens in de vijf jaar een Vlaming de prijs wint. Statistisch gezien lijkt mij dat niet eens zo slecht. Het wordt wel tijd dat we in Vlaanderen ook Nederlandse schrijvers gaan nomineren voor de thrillerprijs.”



Volledig scherm Dominique Biebau, Russisch voor beginners. © Uitgeverij Vrijdag

Goed voor de verkoop zal het in elk geval wel zijn, in Nederland én Vlaanderen. ,,De weg naar de Vlaamse harten loopt via Nederland", zegt Biebau daarover. Hij liet met zijn boek de Nederlandse genomineerden Jens Vern, Esther Verhoef, Robert Pollack en Donald Nolet achter zich. De man uit Leuven schreef een groot deel van zijn boek in de trein naar zijn werk op het kladblokje van zijn telefoon. Twee uur per dag pendelt hij heen en weer naar de school waar hij leerkracht Nederlands is. ,,Ik kan dan wel voor de 1500e keer mijn mail checken, maar dan kan ik beter iets productiever doen.”

Dus nu maandag juichend door de school?

,,Net als in Nederland zijn de scholen hier ook pas net weer open na een lange sluiting, dus school is momenteel vooral een bevreemdende ervaring. Maar op school valt dit alles waarschijnlijk ook in het niet. Ook al ben je een wereldschrijver, leerlingen zijn over het algemeen meer bezig met Fortnite.”



Wat wordt het volgende boek?

,,Ik werk nu aan kinderboek, dat is een beetje als een grap begonnen. Toevallig heb ik voor dat project deze week groen licht gekregen van de uitgever. Dus dit is wel een gouden week voor mij.”