Zonder koorts wordt er niet thuisgebleven

En je gaat zo'n gala, georganiseerd door een topsporter, niet afzeggen vanwege een lichte verhoging. Nooit opgeven! Ik ben toch geen slappe nicht? (Mijn zoon zou zeggen: ,,Slappe nicht is een pleonasme.'') Dus gaan met die verhoogde banaan.



Daar zit ik, hoestende smoking met griep en extra vest aan, achter het toneel. Roerend in een bloemenvaasje thee met honing rillerig te wachten tot ik op moet. In mijn rol als veilingmeester wordt mijn stem even later flink op de proef gesteld en slaat-ie diverse malen over.



Aan het eind van de avond, als de Edwin Evers Band moet optreden, ben ik klaar. ,,Of zing je nog een stukje mee, Paul?'''



Ik klink als een kaasrasp.



Eenmaal thuis zegt mijn man dat ik beter had kunnen afzeggen, maar daar hebben we nu niks meer aan.



Zaterdagmorgen sta ik op. Als ik iets probeer te zeggen, lijkt het of ik Iejoor hoor. Brommend en schrapend. Daarom wordt besloten het zondagmiddagconcert met Freek Bartels te verplaatsen. Ik hoef nu alleen maar naar de studio om het programma De Kwis op te nemen. Mensen die nog twijfelen, horen dat ik amper helder kan praten.



Na een hapje eten duik ik het bed in. Daar ligt de Amuseur. Geveld. En wat doet hij vervolgens op zondag? Hij gaat zich verheugen op een Netflix-concert van Barbra Streisand. Gaat met zijn schraapstem filmpjes bekijken van de zoetgevooisde strakgetrokken nachtegaal, die zelfs met griep waarschijnlijk klinkt als een lijster in de lente. Babs, die tijdens het concert gracieus thee nipt, zingt tijdens haar eigen begrafenis nog door. Bij een spontane niesbui werkt mijn neus als een ruitensproeier die mijn beeldscherm bevlekt. Babs zingt Don't rain on my parade. Ik pak de Glassex en maak de boel schoon.



,,Pap, wat eten we?'' vraagt mijn zoon.



,,Ik ben ziek.''



,,Boeie! Je hebt geen koorts. Maak je macaroni met een kaaskorst?''



Ik hijs me uit bed en begin vol zelfmedelijden uien te snijden.