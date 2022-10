Zonder toestemming van rechter werden kinderen van Anissa afgenomen: ‘Ik moest ze huilend achterlaten’

met video Nabestaan­den mortieron­ge­luk Mali krijgen inspraak in nieuw onderzoek: 'Dit kan gewoon niet weer misgaan’

De Tweede Kamer en de nabestaanden krijgen inspraak in het nieuwe onderzoek naar het fatale mortierongeluk in Mali in 2016. ,,We gaan hen betrekken bij alle vervolgstappen die we gaan nemen”, beloofde minister Kajsa Ollongren van Defensie. ,,De openstaande vragen moeten beantwoord worden.”

20 oktober