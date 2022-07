Zonnig weer in aantocht: ‘Vakantievierders in Nederland gaan topweek tegemoet’

,,Nederlanders die vakantie in eigen land vieren, gaan een topweek tegemoet”, zegt Diana Woei van Weerplaza . Komend weekend is het nog koel, maar daarna loopt de temperatuur behoorlijk op. Op maandag is het eerst nog 22 tot 25 graden, waarbij de zon af en toe achter de wolken verdwijnt.

Tropische hitte

De ergste warmte lijkt weggelegd voor volgend weekend. Dan neemt namelijk de kans op tropische hitte toe. ,,De voorspelling is dat het zo'n 30 tot 35 graden kan worden”, zegt Woei. Hoeveel graden het precies gaat worden is nog onzeker. ,,Het gaat namelijk over een weervoorspelling over meer dan vijf dagen. Dan is het lastiger om te bepalen of het 30, 35 of 38 graden wordt.”