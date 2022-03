Zonnigste maart ooit, maar ook de droogste

recordjaarMaart 2022 gaat de boeken in als de zonnigste maart ooit. Nog nooit scheen de zon zo vaak in deze maand, sinds de start van de landelijke metingen in 1909. Met nog een volle week te gaan, kan het aantal zonuren zelfs uitkomen op 248. Dat is fors meer dan het huidige record (208,4) uit 2014, zegt Weerplaza.

Vrijdag is het de zeventiende zonnige dag van de maand. Dit weekend zullen er weer flink wat zonuren bij komen. Op veel plaatsen kan de zon 5 tot 10 uur per dag schijnen. Na het weekend neemt de bewolking toe en krijgen we er per dag gemiddeld 4 tot 7 uur zon bij. ,,Met nog zes dagen te gaan zal het nieuwe zonrecord nog veel scherper komen te staan”, aldus Matthijs van der Linden van Weerplaza.

Gemiddeld schijnt de zon in maart 145,6 uur, dat is bijna 40 procent van de tijd dat die kan schijnen. Met de huidige hoeveelheid zit dat al op 57 procent. Van der Linden: ,,Uiteindelijk zullen we in de buurt komen van 67 procent zon. Als dat gebeurt wordt het lastig om dit nieuwe record opnieuw te breken.”

Gortdroog

Het zonnige weer deze maand komt door hogedrukgebieden boven en in de buurt van Nederland. Door die hoge druk heeft het deze maand nog nauwelijks geregend. In grote delen van het land viel tot nu toe slechts 1 tot 10 millimeter regen. In het midden en zuiden van het land is regionaal helemaal geen neerslag gevallen.

,,De toplaag van de grond en veel begroeiing van vorig jaar is gortdroog”, zegt Van der Linden. ,,Eerder werd daar al gewaarschuwd voor de kans op natuurbranden en deze zijn er ook al geweest.” In het hele land is daarvoor gewaarschuwd.

Record

Komende week is het fraaie lenteweer voorbij en krijgt Nederland te maken met winterachtig weer. In de nachten kan het op grote schaal gaan vriezen.

Volledig scherm Een uienveld wordt besproeid tegen de droogte. © Kelly Thans

Hoewel vanaf dinsdag soms regen kan vallen, ligt maart met deze minimale hoeveelheid neerslag op koers om de droogste maartmaand ooit te worden. Het huidige record stamt uit 1929 met gemiddeld slechts 9,5 millimeter neerslag. De laatste keer dat maart echt nat verliep, was in 2019. Toen viel maar liefst 105 millimeter neerslag en beleefde Nederland de op vier na natste maartmaand sinds 1906.

Heel uitzonderlijk

Verschillende waterschappen maken zich zorgen over dalende grondwaterstanden en droogte. Vooral in Noord-Brabant, waar veel gebieden helemaal afhankelijk zijn van regen, worden maatregelen genomen. Waterschap Aa en Maas noemt het uitblijven van regen in maart ‘heel uitzonderlijk’ en zegt dat het nooit eerder in maart zo droog is geweest, tenzij het voor 1 april nog flink gaat regenen.

Waterschap De Dommel gaat het sproeiverbod, dat altijd van april tot oktober in het droogste deel van het werkgebied geldt, vanaf 1 april uitbreiden. Aa en Maas besluit volgende week of er een sproeiverbod komt. Er wordt al extra water aangevoerd vanuit de Maas. Alle stuwen staan hoog, zodat water zo lang mogelijk wordt vastgehouden. Ook in het gebied van waterschap Brabantse Delta is de grondwaterstand alweer lager dan normaal.

