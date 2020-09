Zoon omgebracht PvdA-raadslid Jack de Vlieger zit nog minstens drie maanden vast

VIDEO | update Vakbonds­man en Pv­dA-politicus werd dood gevonden in garage van zijn eigen huis

23 augustus Het Brabantse dorp Sint-Michielsgestel is in shock door de dood van de lokale PvdA-politicus Jack de Vlieger. De oud-vakbondsman werd gisteravond rond half zeven gevonden in de garage van zijn eigen huis. De politie gaat uit van een misdrijf, er is één man aangehouden. Meer details ontbreken. ‘Dit is bizar’.