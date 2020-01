Zoon van Parnassiadode dreigt met hoogzwangere vrouw op straat te belanden: ‘Ik wil niet opgeven’

Na 27 jaar mogelijke doorbraak vermissing Tanja Groen: ‘We willen onze dochter thuisbren­gen‘

8:46 De politie is vanochtend op een begraafplaats in Maastricht bezig met een zoekactie in verband met de mysterieuze vermissing van Tanja Groen. De destijds 18-jarige studente verdween in 1993 spoorloos. De vermissing van Tanja is een van de oudste vermissingszaken die op de site van Vermiste Kinderen vermeld wordt.