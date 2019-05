Zoon van Parnassiadode wil de waarheid: wat overkwam Tineke?

Denk-voor­man Kuzu aangehou­den in Jeruzalem

11:40 Denk-voorman Tunahan Kuzu is door de Israëlische politie aangehouden in Jeruzalem, zo meldt de politicus zelf op Facebook. Op videobeelden is te zien hoe Kuzu met een Palestijnse vlag langs de Al-Aqsamoskee loopt.