Zoon van prins strijdt om naam die hem status geeft

Als Carlos Hugo in 2010 overlijdt, neemt zijn in Nederland geboren zoon Carlos de titels over. En die neemt ze nog véél serieuzer. Carlos opent een website, waarin hij de inwoners van Parma uitgebreid bijpraat over zijn activiteiten. Hij reikt er onderscheidingen uit en laat zijn kinderen dopen in de kathedraal van Parma. Bij de doop van zijn zoon in 2016 is ook koning Willem-Alexander aanwezig. ,,Ik presenteer u de prins van Piacenza'', zegt Carlos in het Italiaans, terwijl hij zijn zoontje boven zijn hoofd tilt.



En daarmee creëert Carlos feitelijk een sprookje, stelt jurist en adeldeskundige Dolph Boddaert. ,,De adel is in Italië al lang afgeschaft. Die titel 'hertog van Parma' die hij gebruikt, bestaat alleen nog omdat Carlos er zijn hobby van maakt die te voeren. Hij lijkt het nogal hoog in de bol te hebben.''



Van Ditzhuyzen: ,,Carlos speelt een beetje met die titels. Hij maakt er meer van dan het is. Een hertog zonder hertogdom. Dat is niet verboden, maar is in feite een sprookjeswereld.''