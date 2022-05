Zorg dat iemand op je let als je het water in gaat; nieuwe campagne over ‘mooi-weer-verdrinkingen’

Onderscheiding Rijswijkse vrouw redt vermist autistisch jongetje uit sloot: ‘Een ware heldendaad’

Zonder er verder bij na te denken sprong mevrouw Lindenhof op haar fiets toen ze zag dat er een autistisch jongetje vermist was in Rijswijk. Ze scheurde langs alle sloten die ze kon bedenken en wat bleek, haar voorgevoel was juist. Het vermiste kindje was in het water gevallen.

