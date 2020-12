Zorgbaas: ‘Straks meer coronapatiënten in ziekenhuis dan tijdens laatste piek’

Het aantal coronabesmettingen is inmiddels zo hoog opgelopen dat ziekenhuizen het vermoedelijk nog drukker krijgen dan tijdens de laatste piek begin november. Zorgbaas Ernst Kuipers verwacht dat er de eerste week van januari meer dan 2600 coronapatiënten in het ziekenhuis liggen.

Volgens Kuipers gaan zorgmedewerkers een zware kerst tegemoet. Vrije dagen die al waren toegezegd, moeten worden ingetrokken. ,,Dat kan niet anders. We moeten weer opschalen. En dat is een buitengewoon zure boodschap voor veel mensen die al maanden bezig zijn met de zorg voor Covid-patiënten”, zegt hij.

Op dit moment is gemiddeld een kwart van de niet-acute operaties uitgesteld. De komende weken zal dat percentage volgens Kuipers oplopen tot 35 à 40 procent. De kans is dan ook groot dat opnieuw binnen regio’s de spoedeisende hulp overbelast raakt en zij tijdelijk de deuren moeten sluiten.

Stijging

Tot begin december ging het aantal ziekenhuisopnames met ongeveer tien procent per week naar beneden. Vorige week sloeg dat plotseling om. Voor het eerst was er weer een stijging van het aantal ziekenhuisopnames met 7,5 procent. Deze week is dat na drie dagen al 13,5 procent. Kuipers vreest dat dit aantal verder oploopt nu de besmettingen zo fors stijgen. Het duurt enkele dagen voordat die stijging is terug te zien in de ziekenhuizen.

Elke dag worden er nu al meer dan 200 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. ,,Stijgen gaat hard, dalen langzaam. Dat hebben we de afgelopen periode wel gezien.”

De voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding wijst erop dat de uitgangspositie voor met name de ic’s veel slechter is dan bij de vorige twee pieken. Half maart waren er 100 mensen opgenomen toen de forse stijging kwam, half oktober 300, maar nu liggen er al 500 patiënten en heeft het verplegend personeel nauwelijks bij kunnen komen van de vorige piek.

Kuipers noemt het goed dat er nu strenge maatregelen zijn afgekondigd. Hij gaat ervan dat de lockdown voldoende is om het aantal besmettingen fors naar beneden te krijgen en dus ook het aantal patiënten in de ziekenhuizen. ,,Maar voordat er weer substantieel minder mensen in de ziekenhuizen liggen ben je weken verder. En voordat het weer op het normale niveau is, ben je zo in maart.”

Ziekenhuizen behandelen momenteel 1954 patiënten vanwege een coronabesmetting. Dat is het hoogste aantal in ruim drie weken tijd. Ten opzichte van gisteren is het aantal opgenomen coronapatiënten gestegen met 82. Binnen een week is het aantal opgenomen patiënten met meer dan 300 toegenomen.

Verpleegafdelingen behandelen 1430 coronapatiënten. Dat zijn er 61 meer dan gisteren. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg van 503 naar 524. Voor de ic’s is dat de grootste toename in een dag sinds begin november.

