Zorgboerderij in Wedde waar ‘cliënt met hoofd in wc werd geduwd’ maakt bezwaar tegen sluiting

De zorgboerderij waar lichamelijk en geestelijk gehandicapte bewoners zouden worden mishandeld en vernederd ‘als ze iets verkeerd deden’ maakt bezwaar tegen de sluiting. Dat zegt hun advocaat Fonny Krol-Postma tegen deze site. ,,Wat er is gebeurd, is niet het beleid van mijn cliënten.”

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (GJI) greep kort geleden hard in bij Aurora Borealis in het Groningse Wedde. Uiterlijk woensdag 9 februari moet de laatste van de tien bewoners aan een andere zorginstelling zijn overgedragen als gevolg van een onderzoeksrapport vol dramatische conclusies.

De rode draad daarin: bij de zorgboerderij werden soms bizarre straffen gebruikt om de gehandicapte bewoners te leren wat wel en niet mocht: medewerkers die pindakaas smeren op het hoofd van een bewoner die dan op de grond moet liggen om door de hond te worden afgelikt, cliënten aan hun haren achterover trekken, cliënten die in de tuin moeten liggen onder een druppelende tuinslang, een cliënt die met zijn hoofd in de wc wordt geduwd, een bewoner die een hele sinaasappel in zijn mond geduwd kreeg, bewoners die voor straf buiten worden gezet of in het schoonmaakhok moeten zitten, eten wat wordt afgepakt en tikken die worden uitgedeeld.

Advocaat Krol-Postma wil niet inhoudelijk op die zaken ingaan. Maar volgens haar is dit ‘niet het beleid van Aurora Borealis’. Ook zijn bepaalde medewerkers inmiddels al niet meer actief in de organisatie. De leiding van de zorginstelling heeft de beelden die undercoverjournalist Alberto Stegeman maakte van de misstanden, nooit gezien. ,,Dus daar hebben we nog niet op kunnen reageren of enige nuance over kunnen geven, mede daarom maken we bezwaar tegen de tijdelijke sluiting,” zegt Krol-Postma.

Verborgen camera's Alberto Stegeman

De zaak werd dus vorig jaar al aanhangig gemaakt door Albert Stegeman. Hij maakte na een melding met verborgen camera's opnames van de misstanden en deelde zijn bevindingen met de politie. En hij lichtte daarna ook de inspectie GJI in.

De politie deelde vervolgens een rapportage met de inspectie die daarna op onderzoek uitging en tal van betrokkenen sprak. Het rapport wat nu tot tijdelijke sluiting van Aurora Borealis leidt, is gebaseerd op het eigen onderzoek, de camerabeelden en de rapportage van de politie.

Grote vraag die opdoemt bij het rapport is: hoe kon het zover komen? Hoe konden de vier vennoten van de in 2007 gestarte zorgboerderij en de vier medewerkers (inclusief een stagiair) zó over de schreef gaan met de tien bewoners?

‘Nodig om cliënt tijdje buiten te zetten’

Zelf zegt Aurora Borealis ‘vanuit een antroposofische en holistische visie te werken’. De zorginstelling gebruikt daarbij ‘een methode van duidelijkheid, structuur en begrenzing', vertellen de bestuurders van de instelling in het rapport. Daarbij kan het nodig zijn om ‘een cliënt te laten leren van z'n verkeerde gedrag door hem een tijdje buiten te zetten', zei een bestuurder. Een van de verpleegkundigen zegt dat cliënten met een ernstige meervoudige beperking ‘heel goed weten wat ze doen'. Zoals bewust harde geluiden maken om aandacht af te dwingen.

,,Dan is begrenzing nodig,” hoorde de inspectie. In het rapport geeft een van de zorgverleners zelfs doodleuk een voorbeeld waarbij ‘hij een cliënt heeft neergeslagen'. ,,Uit zelfverdediging,” vertelde de verpleegkundige, ‘want hij werd bedreigd’. De inspectie constateert dat met name cliënten met een ernstig meervoudige beperking die niet voor zichzelf kunnen opkomen, omdat ze niet verbaal kunnen communiceren, niet de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

Dat de leiding van de instelling zich niet echt van veel kwaad bewust was, bewijst het feit dat ze zelf de inspectie belden om te komen kijken, nadat Alberto Stegeman ze confronteerde met wat hij had ontdekt. De beelden die hij maakte zendt hij overigens pas ergens half april uit.

Enkele oud-medewerkers hebben aangifte gedaan tegen de zorginstelling. In een reactie heeft Aurora Borealis laten weten ‘de bevindingen zeer serieus te nemen’ en te werken aan verbeterpunten.