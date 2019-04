Zorgen Kamer over radicaal moslimonderwijs

Corendon stort zich op de hotelbed­den

16:32 Corendon, vooral bekend als vakantievlieger, heeft grootse hotelplannen. ,,Mijn streven is 30.000 bedden over vijf jaar, maar wie weet, het kan ook in drie jaar gebeuren”, zegt Atilay Uslu, oprichter van het Nederlandse reisbedrijf in de online radioshow van De Ondernemer.