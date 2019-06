Zorgen na vondst Anja Schaap: ‘Doodsoorzaak mogelijk nooit duidelijk’

De 33-jarige Anja Schaap werd dinsdag ten noorden van de Waddeneilanden gevonden, bijna drie weken nadat ze voor het laatst werd gezien in de omgeving van de Binnensluis in Katwijk. Voorlopig wijst alles erop dat Anja daar ergens te water is geraakt en vervolgens honderden kilometers met de stroming naar de Waddenzee is gevoerd.



Edwin Granneman, woordvoerder bij Kustwacht Nederland, wil hier na overleg met de politie niet over speculeren, maar bevestigt wel dat deze theorie niet valt uit te sluiten. ,,Gezien de stromingen in de zee is dat inderdaad goed mogelijk”, zegt Granneman. Hij verwijst naar een gebeurtenis eerder dit jaar.