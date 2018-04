Zorgen om band Haagse As Soennah Moskee met financier uit Koeweit

Het nieuws wordt bevestigd door verschillende bronnen onafhankelijk van elkaar aan NRC en Nieuwsuur. Eerder deze week meldden zij al dat tientallen islamitische organisaties in Nederland geld hebben ontvangen uit Koeweit en Saoedi-Arabië. Volgens de voorzitter van de moskee, Abdelhamid Taheri, is er in het verleden wel geld ontvangen vanuit Koeweit, maar is alle financiering tegenwoordig afkomstig uit Nederland.



De geldschieter is Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), waarvan twee buitenlandse vestigingen op de Amerikaanse terrorismelijst staan. De Koeweitse hoofdvestiging stond tot juli 2015 op die lijst, maar is daar om een onbekende reden vanaf gehaald. RIHS financiert in meer dan vijftig landen voornamelijk salafistische scholen en moskeeën. Al eerder kwam in het nieuws dat de salafistische alFitrah-moskee in Utrecht banden onderhoudt met RIHS. De organisatie financiert náást de moskeeën en scholen, ook jihadistische groepen in Syrië.



De organisatie zou zich intensief bemoeien met de boodschap die wordt verkondigd in de door hen gesponsorde moskeeën. De NRC heeft foto's en video's gezien waaruit blijkt dat kopstukken van de As Soennah Moskee op bezoek komen en preken houden. Er zou worden gepreekt over de straffen voor overspel, afvalligen en vrouwenbesnijdenis. Maar ook over de Syrische oorlog wordt gepreekt, gericht tegen shi’ieten.