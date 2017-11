Zorginstelling Careyn nóg jaar langer onder curatele

Morgenochtend wordt het personeel ingelicht over het besluit van de Inspectie Gezondheid Jeugd. De 29 verpleeghuizen in Utrecht en Zuid-Holland blijven open maar moeten de zorg van zo’n 2000 ouderen komend jaar verbeteren. De organisatie schiet op belangrijke onderdelen nog altijd ernstig te kort: de cliëntdossiers zijn niet actueel, de kwaliteit en veiligheid van de zorg is onvoldoende, er is te weinig (hoogopgeleid) personeel. Careyn heeft momenteel ruim 200 vacatures, geeft miljoenen uit aan uitzendkrachten en heeft een opvallend hoog ziekteverzuim.



Eind 2016 constateerde de zorgwaakhond al dat ondanks twee jaar van diverse waarschuwingen de zorg ondermaats bleef. Careyn kreeg als enige organisatie in het land een zogenoemde ‘aanwijzing’. Was de zorg binnen negen maanden niet op orde, zou een geldboete volgen of het bestuur gedwongen worden om door haar voorgestelde maatregelen uit te voeren. De negen maanden werden een jaar. En het jaar wordt nu dus twee jaar.



De Inspectie wil niet toelichten waarom Careyn opnieuw uitstel krijgt, tot ze morgen het rapport heeft gepubliceerd en de duizenden werknemers van Careyn zijn ingelicht. Het bestuur van Careyn was niet bereikbaar voor commentaar.



Wim Groot, hoogleraar zorgeconomie in Maastricht, noemt het besluit onbegrijpelijk en ongebruikelijk: ,,Waarom zou het Careyn komend jaar wel lukken, als dat afgelopen jaren niet is gelukt? Het bestuur heeft de organisatie duidelijk niet onder controle. Dat het vinden van personeel lastig is in deze tijd, snap ik. Maar het op orde brengen van cliëntendossiers hoeft geen jaren te duren.”