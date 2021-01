Zorgmedewerker kan voorlopig geen vaccinatie afspreken: ‘Animo is heel groot’

Stormloop op vaccina­ties: ‘Medewer­kers krijgen te horen: bel in februari nog maar eens’

14:33 Er is een stormloop van verpleeghuispersoneel uit de Rotterdamse regio dat graag snel gevaccineerd wil worden. Het aantal afspraken loopt hard op, tot over de tienduizend van de 15.000 uitnodigingen. ,,Medewerkers krijgen te horen dat ze in februari nog maar eens terug moeten bellen’’, zegt een boze Ben de Koning, bestuursvoorzitter van de Frankelandgroep in Schiedam.