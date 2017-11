Zorgmedewerker Rahiied A. kon zeker jaar lang zijn gang gaan

InsulinemoordenZorgmedewerker Rahiied A. heeft zeker een jaar zijn gang kunnen gaan vóórdat hij tegen de lamp liep. De Riederborgh in Ridderkerk heeft bewoners per brief geïnformeerd over 'een tweetal incidenten' in 2016, toen A. werkzaam was bij verschillende verpleeghuizen.