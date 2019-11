Zorgpremies omlaag bij grote verzekeraars en tóch zijn veel mensen duurder uit

VIDEOVGZ verlaagt zijn zorgpremie met 1 euro tot 119,95 euro per maand, maakt de zorgverzekeraar vandaag bekend. Ook Univé verlaagt zijn premie met 1 euro. Zorgverzekeraar CZ rekt de verlaging zelfs op tot 3,85 euro, naar 120,95 euro per maand. Alleen doordat de korting op de collectieve verzekering deels wordt afgeschaft, zullen veel verzekerden uiteindelijk tóch meer kwijt zijn als zij bij hun huidige verzekering blijven.

Verzekeraars buitelen vandaag over elkaar heen om uit te leggen hoe het is gelukt om de premies omlaag te brengen. Volgens VGZ is de verlaging mogelijk door zorg ‘beter en efficiënter’ te organiseren. Ook heeft VGZ voor een deel opgebouwde reserves gebruikt om de premie iets goedkoper te maken. ,,We doen er samen met de zorgaanbieders alles aan om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. We zijn blij dat we er al jaren in slagen de premiestijging te beperken en dat we de premie komend jaar zelfs kunnen verlagen”, zegt VGZ-topman Tom Kliphuis. Ook CZ en Univé gaan met respectievelijk 3,85 euro en 1 euro omlaag.

Volledig scherm Consumenten gaan aan het eind van het jaar op zoek naar een nieuwe zorgverzekering. © ANP

Juist méér kwijt

Verschillende verzekeraars betogen dat ‘nu de premie van de basisverzekering omlaag gaat’, verzekerden ‘minder last hebben van de lagere collectiviteitskorting’. Maar dat betekent niet dat mensen die bijvoorbeeld via hun werkgever een collectieve verzekering hebben afgesloten ook daadwerkelijk goedkoper uit zijn.

Een voorbeeld: iemand die in het Nijmeegse Radboud werkt en 10 procent korting kreeg op zijn of haar basisverzekering, betaalde in 2019 geen 120,95 maar 108,86 euro. In 2020 is die premie met een euro verlaagd naar 119,95. Maar de korting gaat ook omlaag naar 5 procent, waardoor de verzekerde uiteindelijk 113,95 kwijt is. ,,Dat is dus 5,09 euro méér dan vorig jaar,’’ benadrukt Jochum Veerman van vergelijker Independer. ,,Wat als een verlaging klinkt, is voor hen dus een verhoging.’’ Ongeveer tweederde van de verzekerden in Nederland heeft zo’n zogenaamd goedkopere collectieve verzekering.

Quote Het loont om over te stappen voor tussen de 72 en 90 procent van de collectief verzeker­den Erik Bloem, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verklaarde gisteren al tegenover deze site dat ‘het echt niet zo hoeft te zijn dat een collectieve verzekering goedkoper is’. ,,Sterker nog, vaak ben je goedkoper uit als je een zorgverzekering afsluit waarvan geen collectieve variant is,’’ verklaart woordvoerder van de NZA Erik Bloem. ,,Het loont om over te stappen voor tussen de 72 en 90 procent van de verzekerden.’’

50 miljoen besparen

De collectief verzekerden die alleen een basisverzekering hebben kunnen in totaal 50 miljoen euro besparen, bleek gisteren uit nieuwe berekeningen. Gemiddeld kunnen zij jaarlijks 50 euro goedkoper uit zijn. Die besparing kan oplopen tot honderden euro’s per jaar (zie tool onderaan deze pagina).

Zorgverzekeraars moeten hun zorgpremies voor 2020 uiterlijk vandaag bekend hebben gemaakt. Daar wordt vaak lang mee gewacht zodat ze kunnen zien wat de concurrent doet. Minister Hugo de Jonge maakte eerder bekend dat de premies gemiddeld 3 euro per maand zouden stijgen tot gemiddeld 118,50 euro per maand. Rond 08.30 uur vanmorgen hadden 26 zorgverzekeraars hun premies bekend gemaakt. Van deze 26 is er in vergelijking met vorig jaar een stijging van 2,22 euro te zien.

Collectieve verzekeringen

Verzekeraar DSW maakte eind september traditioneel als eerste de zorgpremie voor volgend jaar bekend. Het maandbedrag stijgt met 6 euro tot 118 euro. De ziektekostenpremie van Menzis wordt een euro per maand duurder, zo meldde het bedrijf gisteren. Menzis houdt de premiestijging voor het derde jaar op rij beperkt. De zorgkosten zijn weliswaar weer gestegen, maar Menzis haalt net als vorig jaar zo’n 80 miljoen uit de eigen reserves om de prijsstijgingen te dempen. De premie voor de basisverzekering komt daarmee op 123 euro per maand. Bij OHRA gaan klanten komend jaar voor de basisverzekering maar 0,20 euro meer betalen per maand.

Hoe zien de zorgpremies voor 2020 eruit? En hoe verhouden die zich tot vorig jaar?

