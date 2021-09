Zorgvakbond boos over plan om vaccinatiestatus vast te leggen: ‘Gevaarlijke ontwikkeling’

De Jonge onthulde dinsdagavond tijdens de coronapersconferentie van het kabinet dat werkgevers in de zorg voortaan vast mogen leggen of personeel gevaccineerd is tegen corona of niet. Hij benadrukte dat het niet om een verplichting gaat: een werknemer hoeft die vraag niet te beantwoorden. ,,Dat kan de minister dan wel zeggen, maar dit is natuurlijk een situatie die we totaal niet willen", zegt Stella Salden, voorzitter van NU’91. ,,We hebben de afgelopen tijd heel duidelijk laten blijken dat het wat ons betreft niet zo kan zijn dat deze maatregel wordt genomen. En nu doet de minister het toch. Daar zijn we zeer onaangenaam door verrast.”

Volgens Salden heeft elke zorgmedewerker het recht om dit soort medische gegevens voor zichzelf te houden. ,,Die horen gewoon niet thuis bij de werkgever. Je weet niet wat de consequenties zijn voor de toekomst, voor de volgende infectieziekte. We vinden dit een gevaarlijke ontwikkeling.”

95 procent

Salden stelt dat de vaccinatiegraad onder zorgpersoneel ‘extreem hoog’ is, namelijk 95 procent. ,,We hebben ook heel erg ons best gedaan om dat te stimuleren. We vinden het niet kies dat vervolgens dit wordt geprobeerd om die laatste 5 procent ook voor elkaar te krijgen.”

NU'91 wil graag het gesprek aangaan met De Jonge. Of er nog andere acties worden ondernomen, weet Salden nog niet. ,,Dat zullen we met elkaar gaan overleggen.”

Werkgevers en OMT vóór

Een aantal werkgevers en werkgeversorganisaties in de zorg zijn juist wel voorstander van het vastleggen van de vaccinatiestatus van personeel. Ook het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert bij de corona-aanpak, sprak zich uit vóór een registratie. Brancheorganisatie ActiZ, waarbij zo’n vierhonderd zorginstellingen in de ouderenzorg zijn aangesloten, pleitte tegenover deze site voor het vastleggen van het aantal werknemers op een afdeling dat gevaccineerd is. ,,Niet op individueel niveau, maar per instelling of afdeling. Om veilige zorg te kunnen leveren, zou het enorm helpen om inzicht te hebben in de vaccinatiegraad.’’

Minister De Jonge zei tijdens de persconferentie dat er in de zorg een speciale verantwoordelijkheid geldt tegenover vaak kwetsbare patiënten. Daarom mag een werkgever rekening houden met wie wel en niet is gevaccineerd en daar bijvoorbeeld de roosters op aanpassen.

Coronapas

In andere sectoren mag de vaccinatiestatus niet worden geregistreerd, maar wel gevraagd. Werknemers hoeven dan geen antwoord te geven.

Het kabinet gaat bovendien ‘verkennen’ of werkgevers een coronatoegangsbewijs van hun werknemers kunnen vragen. Nu kan dat niet volgens de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Jonge denkt dat het voor veel werkgevers ‘heel praktisch’ kan zijn. Hij zegt eerst te verkennen of een toegangsbewijs voor werkplekken meerwaarde heeft, en zo ja hoe dat dan wordt ingevoerd.

,,Hierbij hebben we hetzelfde standpunt”, zegt NU’91-voorzitter Stella Salden. ,,Als het voor iedere werknemer in iedere sector in Nederland gaat gelden, prima. Maar als het weer een speciale maatregel voor de zorg is, dan zijn we erop tegen.”

