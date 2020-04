‘Zoveel sterfgevallen heb ik nooit meegemaakt, alsof de afdeling door mijn vingers glipt’

Arts op de ic doet verslag: ‘Versoepe­len van bezoekers­re­gels is nog te vroeg’

16 april Zorgverleners op de intensive care staan in de frontlinie om het coronavirus te bestrijden. Michael Frank (53) is intensivist op de ic van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en geeft dagelijks een inkijkje in zijn werk. Deel 23: ‘De druk op de ic’s neemt af. En nu?’ Lees alle voorgaande afleveringen hier terug.