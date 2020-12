Zuid-Afrika wil hem kwijt maar wanneer komt oorlogsboef Guus Kouwenhoven ooit naar Nederland?

Maar volgens Weski ‘lopen er nog andere procedures, die nog lang zullen duren'. Welke verschillende procedures er nog lopen wil de advocate niet zeggen. Het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid weet er van zeker één: het verzoek tot uitlevering dat Nederland aan Zuid-Afrika heeft gedaan. ,,Die procedure loopt nog en moet eerst worden afgewerkt voordat Kouwenhoven aan Nederland kan worden uitgeleverd", aldus een woordvoerder. Dat Kouwenhoven nu door Zuid-Afrika uitgezet kan worden is nog iets anders dan dat hij daadwerkelijk aan Nederland kan of zal worden uitgeleverd.

Wapenhandel en oorlogsmisdrijven

Guus Kouwenhoven is in Nederland na een rechtsgang van vele jaren uiteindelijk in 2018 tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia tussen 1999 en 2003. Kouwenhoven heeft via zijn houtbedrijven wapens geïmporteerd en gedistribueerd in het West-Afrikaanse land. Er werd onder meer een schip van zijn bedrijf voor gebruikt. Ook stelde hij werknemers beschikbaar voor de strijd.